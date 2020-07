Calciomercato Napoli: rinnovo a sorpresa di un big fino al 2025

Il Napoli non ha avuto una stagione tranquilla quest’anno. Ammutinamento dei calciatori, che ha portato poi all’esonero di Carlo Ancelotti a dicembre (visti anche i scarsi risultati) e qualificazione alla prossima Champions League ormai compromessa. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso però tutto è cambiato. Rino ha saputo ricompattare il gruppo che ora ha tanta voglia di restare più unito di prima.

Napoli: rinnovo a sorpresa di un big

Tanti big del Napoli sembravano potessero andare via ad un certo punto. L’arrivo di Gattuso ha cambiato tutte le carte, ora tutti (o quasi) vogliono restare. Mertens ha firmato il rinnovo biennale, Callejon ci spera e Koulibaly ha dichiarato di voler chiudere la carriera in azzurro. Intanto, tanti altri calciatori, corteggiati dai migliori club d’Europa, sono pronti a giurare fedeltà al club di Aurelio De Laurentiis. Vicinissima la firma del prolungamento per Maksimovic, Zielinski e ora anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo è seguito da tempo da Barcellona e Real Madrid, ma pare abbia già fatto la sua scelta a sorpresa.

Napoli: rinnovo Fabian Ruiz, resta fino al 2025

Anche Fabian Ruiz sotto la gestione Gattuso è uno dei calciatori rinati. Per questo, nonostante le voci di mercato, il centrocampista talentuoso spagnolo ha voglia di restare ancora in azzurro. Come riporta Tuttosport, per lui è pronto un rinnovo di contratto fino al 2025. Le parti sono ad un passo dalla chiusura, con il calciatore che andrà a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione più bonus e sarà presente nel contratto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.