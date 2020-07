Napoli, De Laurentiis: “Osimhen e Callejon? Giovedì l’annuncio”

Il Napoli cambia location per il prossimo ritiro estivo in vista della prossima stagione. Da Dimaro, si passa a Castel di Sangro, a causa dell’emergenza Coronavirus e delle norme di restrizioni post covid 19. Il Napoli andrà in Abruzzo, si tornerà in Trentino e a Dimaro dall’estate 2021.

Napoli, la presentazione del prossimo ritiro estivo

La presentazione è arrivata con il presidente Aurelio De Laurentiis che è intervenuto in diretta all’Hotel Britannique di Napoli, spazio anche al mercato.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, le parole di De Laurentiis anche sul mercato

Il presidente De Laurentiis ha parlato della ripresa della prossima stagione di Serie A, ammettendo che ripartire il 12 settembre sarebbe una follia, dunque i club spingeranno per iniziare la prossima stagione calcistica tra il 26 settembre e 4 ottobre. In Abruzzo il Napoli avrà a disposizione uno stadio per poter ospitare anche PSG e Manchester City secondo il patron azzurro per amichevoli di prestigio. Annunciate le date del ritiro che potrebbe durare anche 4-5 settimane. Poi si è soffermato sul possibile arrivo di Osimhen. Il presidente ha ammesso che per il calciatore c’è una trattativa, ma che è ancora tutto in fase di stallo. Intanto, per giovedì ha anticipato un annuncio e non ha voluto rispondere riguardo al tweet di Osimhen sul presunto ultimatum. Il patron azzurro ha poi concluso parlando del futuro di Callejon, lasciando aperta la porta riguardo una sua possibile permanenza.