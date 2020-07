Il calciomercato del Milan potrebbe cambiare profondamente la rosa a disposizione di Ralf Rangnick per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, offerta per Rashica: le ultime

I rossoneri hanno intenzione di rinnovare gran parte della rosa per ringiovanirla e ridurre anche il tetto ingaggio. Ralf Rangnick è già al lavoro per portare a Milanello calciatori di grande livello e futuribili. Dalla Bundesliga potrebbero arrivare i primi rinforzi. Su tutti piace Milot Rashica, esterno d’attacco del Werder Brema che ha appena raggiunto la salvezza. Stando a quanto si legge su calciomercato.it, in mattinata i rossoneri hanno già avanzato una prima proposta al club tedesco e all’entourage del calciatore.

L’offerta per Rashica

L’offerta si aggirerebbe sugli 1,8 milioni di euro all’anno per cinque stagioni, ma non sarà semplice arirvare all’esterno ex Vitesse perché c’è una concorrenza molto importante. In Serie A piace anche al Napoli di Gattuso che con l’addio di Callejon avrebbe intenzione di puntare sull’albanese di origini kosovare per il futuro. Ivan Gazidis, intanto, ha mosso i primi passi, ora toccherà capire se la trattativa può andare in porto.

