Calciomercato Milan: cessione Kessie, arriva la notizia

Milan, Kessie parte? Nonostante le buone prestazioni in questo ultimo scorcio di stagione, il futuro di Frank Kessie al Milan resta in bilico

Milan: Kessie può ancora partire, occhio all’Inter

Frank Kessie, centrocampista del Milan, ieri è andato ancora in rete contro il Napoli.

In queste ultime uscite l’ivoriano sta dimostrando di essere sempre più il perno del progetto rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore era sul mercato.

Tuttavia dopo queste ultime uscire il centrocampista sembra destinato a rimanere nel club milanista, che non ha nessuna intenzione di cederlo. L’ivoriano ex Atalanta piace tanto ad Antonio Conte e all’Inter ma cederlo a settembre potrebbe rappresentare un autogol clamoroso.

Per Kessie deciderà Rangnick

La decisione finale, tuttavia, resta nelle mani del nuovo manager Rangnick. Una volta insediato, infatti, sarà il tedesco a decidere chi farà parte del progetto e chi meno. Per questo motivo, nonostante il calciatore sia ben voluto dalla piazza, in estate potrebbe in ogni caso partire. Per lui in Premier c’è la fila. In Italia, invece, oltre all’Inter occhio anche al Napoli del suo ex allenatore Rino Gattuso.

Il tecnico azzurro, infatti, conosce benissimo le doti dell’ivoriano e ha già più volte chiesto a De Laurentiis di provare ad imbastire una trattativa per il giovane rossonero.