Calciomercato Milan, concorrenza Bayern Monaco per un colpo

Il calciomercato del Milan continua con estrema intensità, e lo fa soprattutto in ottica rivoluzione. La stagione attuale ha portato a galla ancora una volta dei dubbi, e chissà che con l’arrivo – molto possibile – di Rangnick, non arrivano anche tante novità reparto per reparto.

Ultime Milan: anche il Bayern su Bakayokò

Il Milan prepara diversi colpi per l’estate, e soprattutto a centrocampo potrebbero esserci diverse novità. Occhio infatti al taccuino della dirigenza, con uno che più di tutti continua a suscitare parecchio interesse: Bakayokò. Il centrocampista francese lasciò un bel ricordo a tutti i tifosi, e nonostante sia stato a Milano solo per una stagione, ancora oggi sarebbe ben gradito da tutti. Il colpo è possibile, anche e soprattutto viste le intenzioni del Chelsea: i Blues, ancora proprietari del cartellino, vorrebbero monetizzare sulla sua cessione per finanziare alcuni colpi. L’ostacolo più grosso per i rossoneri resta però la concorrenza: stando a quanto riportato da cm.com, anche il Bayern Monaco sarebbe interessato.

Colpo Bakayokò: il francese avrebbe una preferenza?

Il futuro di Bakayokò è ancora molto incerto, ma fatto sta che sia il Milan che il Bayern sarebbero ben lieti di averlo in rosa. Ma la preferenza del giocatore quale sarebbe? Sicuramente tornare a Milano non sarebbe male, ma le avance – qualora dovessero essere confermate – del Bayern Monaco, non dispiacerebbe di certo.

