Calciomercato Lazio: Immobile cambia idea, ora pensa all’addio

Una stagione indimenticabile quella della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono stati in lotta con la Juventus per lo scudetto fino a prima dell’emergenza Coronavirus che ha fermato il campionato italiano. Più di 20 risultati utili di fila in Serie A per la Lazio che però poi con l’arresto del campionato si è fermata a sua volta alla ripresa. Il club voleva e macinava punti battendo colpo su colpo ogni squadra, a suon di gol di Ciro Immobile.

Lazio: futuro di Immobile più incerto

Tanta paura anche per la Juventus di perdere lo scudetto dopo aver già perso sia in campionato che in finale di Supercoppa con la Lazio per 3-1. La squadra di Lotito spaventava davvero per il suo morale alto e la condizione fisica, ma con il ritorno in campo dopo molti mesi tutto è cambiato. Quattro sconfitte (tre consecutive) in sei gare per la squadra di Inzaghi che ha definitivamente mollato il sogno scudetto rincorso per tutta la stagione. Soltanto due gol in sei partite per Immobile, che fino alla pausa era arrivato a 27 reti in 25 partite, ora anche l’attaccante napoletano ha qualche dubbio per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, squadra in ritiro dopo la sconfitta?

Lazio, Immobile valuta l’addio: il club ha deciso

Prima della sosta Immobile e la Lazio erano in trattativa per il rinnovo del contratto (l’attuale è in scadenza nel 2023 per l’attaccante classe 1990). Ora il club però è in piena crisi e tanti calciatori, dopo il sogno sfumato, potrebbero decidere di cambiare aria per riprendersi dalla forte delusione. Il calciatore è finito nel mirino dei tifosi sui social, tanti attacchi a lui e la moglie Jessica che potrebbero incidere e non poco. Secondo Repubblica, il calciatore non è più convinto di restare come prima, con Napoli e club di Premier League pronti a chiudere per lui. Intanto, l’offerta di Lotito per il rinnovo ci sarà come già pattuito.