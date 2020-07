Igli Tare sta provando, in tutti i modi, a convincere il giocatore a tornare in Italia per giocare in Serie A. La trattativa prosegue.

9 milioni per Vazquez, anche se da Formello nessuno parla

Tempi difficili per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha chiaramente detto ‘addio’ alla possibilità di vincere lo scudetto, a distanza di venti anni dall’ultima volta. La dirigenza biancoceleste si sta concentrando sul mercato per costruire una squadra che continuerà a dare filo da torcere alla Juventus, in vantaggio in classifica di 8 punti. L’obiettivo per il centrocampo ha un nuovo nome: Franco Vazquez.

Di proprietà del Siviglia, il calciatore italo-argentino conosce molto bene il campionato di Serie A, visto che ha vestito la maglia del Palermo per tre anni e mezzo. Si parla di un’offerta recapitata al club spagnolo di circa 9 milioni di euro, anche se dalla dirigenza nessuno ha parlato né confermato questa trattativa.

Dopo Escalante, potrebbe essere lui il secondo colpo?

Dopo aver confermato a gennaio l’acquisto di Gonzalo Escalante dall’Eibar, dalla Spagna potrebbe arrivare anche ‘El Mudo‘. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia, visto che è esploso con la maglia rosanero. Per il momento in casa Lazio c’è nella testa un solo obiettivo: quello di consolidare il secondo posto per assicurarsi un futuro in Champions League. Poi si potrà parlare tranquillamente di calciomercato.