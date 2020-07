Era tutto pronto per un suo addio a fine stagione, ma le cose sono cambiate. Ora dipenderà tutto da lui, anche il mercato.

Sarri ancora sulla panchina della Juventus per un’altra stagione

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma Maurizio Sarri può continuare la sua avventura in bianconero. L’ex tecnico del Chelsea non ha convinto molto la dirigenza sul suo operato. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli non è stato il vero banco di prova per il toscano. Il campionato ancora deve essere archiviato, ma gli 8 punti di vantaggio sulla Lazio sono davvero tanti.

C’è ancora da conquistare i quarti di finale di Champions League. Ad agosto c’è il ritorno degli ottavi contro l’Olympique Lyon (la Juventus all’andata perse 1-0 in Francia). Tornando a Sarri, la dirigenza ha provato in tutti i modi a contattare Pep Guardiola e Simone Inzaghi per la prossima stagione, ricevendo un secco ‘no‘ dai club di appartenenza.

A Sarri il compito di gestire il calciomercato

Non sarà più il dovere del direttore sportivo cercare nuovi calciatori per la squadra. Infatti Agnelli ha deciso di affidare a Sarri il delicato ruolo di scegliere i giocatori adatti per il suo modulo. Che ci possa essere un ritorno di fiamma per Jorginho (che lo ha portato con sé in Inghilterra)? Zaniolo per il ruolo di mezzala e il nome di Milik per sostituire il partente Gonzalo Higuain?