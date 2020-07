Calciomercato Juventus: doppio colpo dal Sassuolo

Juve, affare pronto con il Sassuolo

La Juventus pronta a chiudere un altro doppio colpo con il Sassuolo dopo quello di Merih Demiral. Come riportato da Tuttosport, prosegue il filo diretto in ambito dirigenziale che unisce Fabio Paratici e Giovanni Carnevali.

Ai bianconeri sono stati accostati due giocatori dal valore indiscutibile. Ammesso che ci siano le giuste condizioni, Paratici avrebbe già sondato il terreno per Manuel Locatelli e Jérémie Boga.

Il primo sembrerebbe aver fatto capire di non disprezzare l’ipotetica destinazione; il secondo, in questo momento, ha tanto mercato e quindi dovrà decidere con calma. Il Sassuolo, dal canto suo, non è abituato a svendere i propri gioielli né tantomeno ad agevolare trasferimenti.

Il club della famiglia Squinzi non ha la necessità di sistemare bilanci ma offerte importanti saranno valutate.

Juventus: la situazione dei calciatori

Boga, per dire, è costato tre milioni e mezzo, il Chelsea non l’ha riscattato e ora che la sua valutazione si è moltiplicata, vale molto di più. Il calciatore piace non solo in Italia. In Premier il nome dell’esterno ivoriano gira tra diversi club. In Italia Roma e Napoli, oltre naturalmente alla Juventus si sono informate.

Locatelli, che invece era costato 12,5 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dal Milan, è quotato il doppio. La Juve potrebbe inserire qualche contropartita come il 2000 Hans Nicolussi Caviglia, che a fine stagione tornerà a Torino. Intanto per l’attacco i bianconeri danno la caccia al bomber del Real.