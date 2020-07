Calciomercato Juventus: colpo in attacco da Roma o Napoli

Juve, si lavora per l’attaccante da prendere nel mercato di settembre.

Juventus, Dzeko o Milik in attacco

Come riportato da Tuttosport, continua il lavoro sul mercato di Fabio Paratici. Il ds bianconero lavora alla cessione di Gonzalo Higuain, che certamente non è cosa facile. Molto dipenderà da lui e dalle altre cessioni, anche se il centravanti potrebbe arrivare grazie a degli scambi.

In realtà il primo nome sarebbe quello di, Raul Jimenez, tuttavia quello del messicano nelle ultime settimane sembra aver perso leggermente terreno rispetto ad Arkadiusz Milik e Edin Dzeko, i due sfidanti allo stato attuale del mercato.

Juve, la situazione per i due attaccanti

Milik è la ora la prima scelta. Il bomber del Napoli piace per tre fondamentali ragioni: è giovane, guadagna poco e Sarri lo conosce già.

Il problema è la trattativa con il Napoli che non accetterà meno di 40 milioni di euro, cifra che la Juventus, ora come ora, non vuole sborsare. Per questo motivo per concludere la trattativa potrebbe essere necessario il “sì” di Federico Bernardeschi, una possibile contropartita tecnica che il Napoli sarebbe disposto ad accettare.

Anche il ds napoletano Cristiano Giuntoli ha deciso di aspettare e sperare anora nel rinnovo.

E alla fine del campionato potrebbe prendere corpo anche la pista Dzeko, che piace moltissimo a Fabio Paratici ma anche a Sarri.La Roma potrebbe anche darlo via visto lo stipendio elevatissimo da 7 milioni di euro.