Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è ormai finito nel mirino del Barcellona. Il club spagnolo ha presentato al calciatore la possibile offerta per il futuro e l’attaccante argentino è rimasto subito colpito. Maxi ingaggio da circa 12 milioni l’anno, contro l’attuale percepito all’Inter di 1,5 milioni di euro a stagione. Per portare via Lautaro però non sarà facile, con la clausola rescissoria da 111 milioni che dal 7 luglio non è nemmeno più esercitabile.

Inter, Lautaro Martinez vuole il Barcellona: trattativa aperta

Non si nascondono Inter e Barcellona dalla possibile trattativa Lautaro Martinez. Il calciatore ha manifestato alla società nerazzurra la sua volontà di andare già via per approdare in un club storico e al fianco del suo amico e connazionale Leo Messi. Niente clausola, quindi i club dovranno trattare per trovare l’accordo giusto. Ed è quello che stanno facendo. Perché la trattativa per portare Lautaro al Barcellona va avanti da diversi mesi e nelle ultime ore sono arrivate anche le parole di conferma del presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu.

LEGGI ANCHE >>> Inter, multa e cessione per Brozovic

Lautaro Martinez-Barcellona, le parole del presidente Bartomeu

Il numero uno del Barcellona ha parlato in queste ore all’emittente spagnola TV3. Prima ha spiegato che il futuro di Messi al Barcellona non è a rischio e che il numero 10 resterà blaugrana fino al termine della carriera e anche oltre. Per lui è stato assicurato al club catalano anche un futuro da quando terminerà la carriera da calciatore. Poi, Bartomeu ha fatto la sua confessione su Lautaro Martinez, spiegando di volerlo e che il club è in trattativa con l’Inter, che però ad oggi resta ferma. Operazione in fase di studio, con le parti che si sono parlate nelle scorse settimane.