Calciomercato Inter: beffa Marotta, un’italiana soffia il colpo ai nerazzurri

Inter, così non va. I nerazzurri stanno per perdere il centrale che avevano individuato come possibile rinforzo sul mercato a zero.

Inter: Sarr va al Torino

Tra Inter e Torino in estate sarà duello. Non solo per cedere o acquistare Armando Izzo, ma anche per altri calciatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i granata avrebbero infatti battuto la concorrenza nientemeno che di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina per Malang Sarr, centrale francese (con passaporto anche senegalese) classe 1999 svincolatosi dal Nizza e già Under 21.

Mancino di piede, impiegabile anche come terzino sinistro in una difesa a 4 il calciatore è un talento dal sicuro avvenire. Sarr, infatti, aveva debuttato in Ligue 1 (con gol) a 17 anni nella stagione 2016/2017 divenendo da subito titolare inamovibile. In quattro stagioni ha poi subito messo insieme 119 presenze e 3 reti fra campionato, coppa nazionale e gare europee.

Inter, la trattativa per Izzo

Dopo la beffa per il giovane centrale, l’Inter proverà a pescare in casa Torino proprio il cartellino di Armando Izzo, meraviglioso protagonista della scorsa stagione e balbettante in questa.

Per chiudere l’affare i nerazzurri potrebbero provare ad inserire i cartellini di Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti (adesso al Genoa ma controriscattabile dall’Inter per una cifra sui 20 milioni).

Tutto anche grazie all’opera diMino Raiola, agente dell’attaccante e dello stesso Izzo. Visti, però, gli ultimi risultati dell’Inter in campionato Conte potrebbe non essere accontentato in questo caso. Il motivo? Le nubi che si stanno addensando sul suo futuro.