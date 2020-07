Calciomercato Inter, Aguero può arrivare? Arriva la decisione sul futuro

Il calciomercato di Serie A continua con grande intensità, e le principali squadre del nostro campionato stanno portando avanti diverse operazioni in vista della prossima stagione. Occhio soprattutto all’Inter, intenzionato a rinforzarsi nel reparto offensivo. Lautaro è ad un passo dall’addio, servirà un sostituto all’altezza.

Ultime Inter: Aguero vicino al rinnovo con il City

L’Inter ha tante idee per la testa, e specie per l’attacco. Lautaro andrà sostituito con un nome importante, e nelle scorse settimane si era fatto parecchio interessante il nome di Sergio Aguero. La punta del Manchester City intriga tantissimo, e sarebbe un vero e proprio sogno di mercato. Colpo difficilissimo però, anche perchè poche ore fa è arrivata una notizia che ha spiazzato un po tutti: stando a quanto riportato dal Mirror infatti, pare che il Kun sia molto vicino ad un rinnovo con il club inglese. Un prolungamento di contratto che lo legherebbe con i Citezens fino al 2022. Una beffa definitiva per i nerazzurri?

Un attaccante per l’Inter: ora tutto su Dzeko o Giroud?

Ormai è chiaro: i nerazzurri stanno cercando un attaccante di esperienza. Aguero molto probabilmente sfumerà, ed è per questo che la squadra meneghina dovrà concentrarsi su altri nomi. Ad oggi le piste più calde restano quelle che portano a Dzeko o a Giroud, due centravanti che piacciono molto a Conte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: il PSG pronto alla mega-offerta