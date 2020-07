Il calciomercato della Fiorentina è stato già ampiamente concretizzato nell’ultima sessione invernale in cui, i viola, si sono assicurati già tanti calciatori per la prossima stagione: ma le possibili uscite di Chiesa e Castrovilli potrebbero portare Commisso a fare nuove considerazioni.

Calciomercato Fiorentina, Castrovilli lascia un indizio sul futuro

Al termine della gara tra Fiorentina e Verona, recuperata all’ultimo secondo dai viola di Beppe Iachini, Gaetano Castrovilli ha analizzato il match ai microfoni del canale ufficiale del club, lasciando anche qualche dettaglio sul suo futuro.

“Dopo aver preso una botta a Parma ho recuperato, mi sentivo bene fisicamente e cerco sempre di dare il 101%. Siamo felici e lo siamo tutti per Patricl perché da sempre il massimo e se lo merita. Ci mancano tante battaglie, ancora non è finita“.

Amrabat? “Gli faccio i complimenti, giocatore molto forte, ma oggi pensiamo al presente. Gli auguro di continuare così e lo aspetteremo“.

Proprio questa frase sul centrocampista marocchino del Verona, lascia intendere che il futuro del numero 8 viola sarà ancora al Franchi, nonostante il forte interesse mostrato da Napoli, Inter e Juventus negli ultimi mesi.

Castrovilli sul pari con il Verona

Gaetano Castrovilli, poi, ha analizzato anche il pari maturato al Franchi.

“Nel primo tempo abbiamo iniziato con la linea bassa ed abbiamo sofferto le loro verticalizzazioni tra le linee. Nel secondo tempo siamo andati a uomo ed abbiamo meritato il pareggio dimostrando che non molliamo. Tornare a casa con zero punti dispiaceva tanto invece questo punto ci aiuta anche mentalmente per la prossima partita”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, Giuntoli: “Callejon sa che questa è casa sua”

Serie A – rileggi la sintesi delle gare del 32esimo turno

Inter, la società valuta la situazione Brozovic: ecco cosa può succedere