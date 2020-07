Il calciomercato del Benevento potrebbe impreziosirsi di un secondo acquisto di elevatissimo livello. Dopo aver chiuso Loic Remy, i campani sono pronti a puntare su un altro calciatore proveniente dalla Serie A.

Calciomercato Benevento, passi in avanti per Gervinho

I campani sono tornati in Serie A dopo sole due stagioni dall’ultima retrocessione e il presidente Vigorito ha promesso grandi acquisti per confermarsi nella serie maggiore e cercare di crescere sempre più. E’ per questo che si vuole regalare a Pippo Inzaghi una rosa di elevata qualità, fatta di giovani ma anche di uomini di esperienza che sappiano gestire gli eventuali momenti di difficoltà. Dopo Remy, dunque, si punta sul ritorno in Serie A di Kamil Glik, difensore del Monaco che vorrebbe tornare a giocare nel campionato italiano dopo gli anni trascorsi a Torino. Ma Vigorito intende far sognare i tifosi delle Streghe con il colpo Gervinho, in uscita dal Parma.

Vigorito vuole Gervinho: la situazione

Stando a quanto riferisce Sky Sport, negli ultimi giorni ci sono stati ulteriori contatti tra il club campano e l’entourage del calciatore ivoriano e le prossime settimane potrebbero essere decisive. Il calciatore era già stato ad un passo dall’addio nel mercato invernale, salvo poi rientrare nei piani di D’Aversa ma le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per l’addio.

