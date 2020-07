Calciomercato Atalanta, occhi su un giovane rossonero

La società neroazzurra continua a seguire la ‘linea verde’. Il centrocampista sta facendo molto bene in Serie B e spera nel grande salto.

Pobega per l’Atalanta, a decidere sarà Rangnick

Tommaso Pobega è probabilmente il giocatore che ha impressionato di più gli addetti ai lavori in Serie B. Il centrocampista in forza al Pordenone, ma di proprietà del Milan sta facendo molto bene con la maglia neroverde. Una volta finito il prestito con la squadra di Attilio Tesser (che lo ha lanciato e valorizzato), il giovane calciatore rientrerà alla base. La dirigenza rossonera vorrebbe rinnovargli il suo contratto ancora di un anno (quello attuale scadrà nel giugno 2021). Non è detto che il giocatore possa rimanere a Milano, come non è scontato che possa essere mandato a farsi le ossa da un’altra parte.

Ma non più nel campionato cadetto, ma nel grande palcoscenico della Serie A. Sulle sue tracce c’è l’Atalanta di Gasperini che, oramai da qualche anno, ha sposato il progetto di lanciare i giovani. A decidere sulla situazione del giovane Pobega ci penserà il nuovo allenatore dei ‘diavoli‘: il futuro manager tedesco, Ralf Rangnick.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Atalanta, arrivano le scuse di Moioli al tifoso del Napoli

Non solo i bergamaschi, anche un altro club di A su di lui

C’è anche il Torino di Urbano Cairo sulle tracce del calciatore. Il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, segue Pobega da molto tempo. L’obiettivo del Torino è quello di ringiovanire la linea mediana acquistando lui e cedendo Daniele Baselli.