Aurier, tragica notizia: morto il fratello, è stato assassinato

Giocava a calcio, così come il campione del Tottenham, Serge. Suo fratello, Christopher Aurier, è morto nel corso di questa mattina a Tolosa, per colpa di un proiettile. A rivelare la notizia è Europe 1, che hanno riportato – attraverso fonti di polizia – i fatti accaduti.

Tragica la notizia che è arrivata questa mattina alla famiglia Aurier, il fratello del giocatore del Tottenham ha perso la vita a seguito di una sparatoria. E’ stato ritrovato nel corso di questa mattina, a Tolosa, riverso in strada e con un incredibile emorragia che fuoriusciva dal suo addome. Subito trasferito d’urgenza all’ospedale di Rangueil, ma il soccorso è stato vano, perché niente si è potuto fare. Il ragazzo di 26 anni è morto poco dopo, ma le dinamiche non sono ancora chiare. Non era nuovo a problemi con la legge il fratello del giocatore del Tottenham, ed è possibile che le circostanze della sua morte, siano legate purtroppo a situazioni analoghe. Il Tottenham ha espresso il proprio dolore, pubblicando questo sui propri canali social: “Il club è profondamente addolorato e conferma le notizie dei media secondo cui il fratello di Serge Aurier è deceduto nelle prime ore di questa mattina. Tutti inviano le loro più sincere condoglianze a Serge e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con tutti loro”.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.

Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020