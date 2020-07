Notizie Verona: Juric non sta bene, non parlerà a fine gara

Verona, giramento di testa per Juric. Il Verona tranquillizza tutti sulle condizioni del tecnico, parso piuttosto sconsolato in panchina dopo la partita e non solo per il risultato finale.

Secondo quanto comunicato dal Verona, Ivan Juric non parlerà dopo la partita pareggiata con la Fiorentina. Il motivo è un un lieve giramento di testa. Nessun malore particolare per il tecnico, ma alle domande risponderà il suo vice Matteo Paro.

Al suo posto ha parlato il vice-allenatore Matteo Paro:

Gara? «Io penso che il gruppo debba essere soddisfatto perché ha fatto una grande prestazione contro una squadra composta da calciatori di grande valore. Ovvio che prendere goal a venti secondi dalla fine dopo una prestazione così porti un po’ di amarezza, è una cosa umana rimanere male ma questo è il calcio. Penso comunque debbano essere contenti di aver dimostrato di poter stare in campo al pari con formazioni che sulla carta sono più forti della nostra».

Calciatori? «Amrabat è una sorpresa stupenda di questo Verona: anche lui come la squadra sta acquistando sicurezza e consapevolezza, non ha solo doto fisiche ma anche tecniche incredibile. Sia lui che molti altri giocatori quest’anno hanno raggiunto un livello di gioco altissimo».