Ultime Inter, infortunio Lukaku: arriva l’esito degli esami

Un momento di stagione molto complicato per l’Inter, il quale continua a non trovare vittoria e certezze in campionato. I nerazzurri stanno riscontrando diversi problemi di condizione fisica, e per Conte aleggia nell’aria il rischio infortuni.

Ultime Inter: arriva il verdetto per Lukaku, le condizioni

L’Inter si prepara a quello che sarà un importante rush finale di stagione, dove la squadra nerazzurra dovrà assolutamente non perdere la calma e la tenuta fisica dopo un periodo piuttosto difficile. Il match di Verona ha fatto riaffiorare diversi dubbi, oltre che spaventare tutti. Il motivo principale? L’infortunio di Lukaku, il quale ha accusato un problema fisico tra l’anca e la coscia. Ovviamente si è temuto uno stop pesante, e che avrebbe potuto essere devastante vista la cadenza di partite settimanali. Nella giornata di oggi sono stati però sostenuti i dovuti esami: anche stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni del belga non sono per niente preoccupanti. Nessun tipo di lesione, ma comunque un turno di riposo per il match contro il Torino.

Lukaku si riposa: pronto Sanchez

Un match molto importante quello contro il Torino per l’Inter, che vuole tornare alla vittoria, e che vuole soprattutto tornare a convincere Conte e tifosi. Lukaku sarà assente, al suo posto scalda i motori Alexis Sanchez, il quale ha già mandato buoni segnali ultimamente.

