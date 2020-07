Gotti dopo Udinese-Sampdoria: “Squadra stanca, abbiamo pagato il conto”

Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Gotti dopo Udinese-Sampdoria

“Ho visto la squadra più stanca rispetto alle altre gare, e questo ha portato anche a qualche imprecisione di troppo. Tutto ciò messo assieme ha reso il nostro gioco più farraginoso e un po’ di stanchezza l’ho vista e percepita contro un avversario che ha dato senso di freschezza e qualità. Il calendario è stato intenso e molto ricco di impegni, alla fine era normale pagare una sorta di conto finale. Ora abbiamo una gara tra pochi giorni, e l’unico modo è quello di cercare di recuperare energie il più in fretta possibile per il prossimo match. La situazione è difficile per tutti, conosciamo le difficoltà della Serie A, ma non è che se perdiamo oggi allora vediamo tutto in maniera diversa. Lasagna? A fine gara ho notato la sua freschezza, aveva ancora da dare”