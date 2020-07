Serie A: 32esima giornata, i risultati, sintesi e gol – VIDEO HIGHLIGHTS

Pomeriggio caldissimo per la 32esima giornata di Serie A. Tanti match salvezza in programma oggi.

Cagliari-Lecce: risultato, sintesi e gol

Comicia bene la formazione di Liverani che sfiora a più riprese la rete nel primo tempo. Va vicinissimo al gol prima Babacar e poi Falco. Nella ripresa il Cagliari prova a reagire e a far male a Gabriel ma la miglior azione è di Saponara.

Udinese-Sampdoria: risultato, sintesi e gol

La Sampdoria di Ranieri tiene bene il campo ma al 34′ minuto è Lasagna ancora una volta a trovare la rete. I blucerchiati non ci stanno e reagiscono con il ritorno al gol di Fabio Quagliarella. Nel finale la ribalta la Samp con Bonazzoli ma l’Udinese è viva e pareggia immediatamente ma l’arbitro annulla. Allora il gol finale lo segna Manolo Gabbiadini.

Fiorentina-Verona: risultato, sintesi e gol

Partita subito molto intensa a Firenze, dove il Verona riesce a passare in vantaggio dopo appena 18 minuti: Faraoni in girata raccoglie l’assist di Amrabat, e trafigge Dragowski. Nel finale pareggia Cutrone.

Parma-Bologna: risultato, sintesi e gol

La squadra rossoblu parte con il botto e trova la prima rete del pomeriggio con Danilo. Il brasiliano porta i suoi in vantaggio. Il Parma non fa male e allora è ancora il Bologna a segnare questa volta con Soriano. All’ultimo minuto segna il gol della bandiera Kurtic ma non è finita perchè 30 secondi dopo il Parma pareggia con Inglese.