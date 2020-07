Serie A: 32esima giornata, i risultati delle gare delle 19.30

Serie A i risultati delle gare delle 19.30 della 32esima giornata

Pomeriggio caldissimo per la 32esima giornata di Serie A. Tanti match salvezza in programma oggi.

Cagliari-Lecce: risultato, sintesi e gol

Comicia bene la formazione di Liverani che sfiora a più riprese la rete nel primo tempo. Va vicinissimo al gol prima Babacar e poi Falco. Nella ripresa il Cagliari prova a reagire e a far male a Gabriel. Nella ripresa Saponara trova la rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Udinese-Sampdoria: risultato, sintesi e gol

La Sampdoria di Ranieri tiene bene il campo ma al 34′ minuto è Lasagna ancora una volta a trovare la rete. I blucerchiati non ci stanno e reagiscono con il ritorno al gol di Fabio Quagliarella che pareggia la gara. Nel secondo tempo l’Udiense prende campo e sfiora la rete con Lasagna ma Audero è super. Nel finale la ribalta la Samp con Bonazzoli ma l’Udinese è viva e pareggia immediatamente ma l’arbitro annulla la rete. Allora il gol finale lo segna Manolo Gabbiadini.

Fiorentina-Verona: risultato, sintesi e gol

Partita subito molto intensa a Firenze, dove il Verona riesce a passare in vantaggio dopo appena 18 minuti: Faraoni in girata raccoglie l’assist di Amrabat, e trafigge Dragowski. Primo tempo che termina senza troppe emozioni, il secondo invece vede gli scaligeri ancora una volta attivi e vicini al raddoppia. Pessina ci prova senza successo, poi occasione sprecata con Castrovilli, il quale non riesce ad imbucare in area per Cutrone. All’ultimo minuto proprio Cutrone segna il gol del pareggio.

Parma-Bologna: risultato, sintesi e gol

La squadra rossoblu parte con il botto e trova la prima rete del pomeriggio con Danilo. Il brasiliano porta i suoi in vantaggio. Il Parma non fa male e allora è ancora il Bologna a segnare questa volta con Soriano. All’ultimo minuto segna il gol della bandiera Kurtic ma non è finita perchè 30 secondi dopo il Parma pareggia con Inglese.