D’Aversa dopo Parma-Bologna: “Approccio negativo. Inglese? Ha giocato più del previsto”

D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni Sky dopo il pareggio contro il Bologna. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione

D’Aversa dopo Parma-Bologna

“Cosa non stava funzionando? Sinceramente l’approccio non è stato dei migliori, stiamo pagando delle disattenzioni. E’ un periodo in cui i risultati sono venuti meno, ma a parte alcuni spezzoni di gare, i ragazzi hanno sempre fatto la partita. Recuperare una partita del genere era impensabile, bisogna ragionare sul fatto che noi abbiamo determinate caratteristiche. Se le mettiamo in campo possiamo giocarcela con chiunque. Le scelte iniziali? Eravamo costretti, Inglese non stava bene e gli ho dato più minutaggio del previsto. Ci siamo ritrovati sotto di due gol dai calci d’angolo, concessi due gol con due episodi. Questa di oggi è un’iniezioni di fiducia, ma anche quest’anno abbiamo dovuto far fronte a degli infortuni importanti. Siamo stati per molto tempo senza un centravanti di ruolo, ma questo non vuole essere un alibi. Quest’anno vogliamo finire la stagione molto meglio rispetto allo scorso anno, mi auguro di recuperare la rosa al completo”