Oroscopo di oggi 12 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata positiva, favoriti gli incontri. Per le persone che sono sole è il momento giusto per avanzare conoscenze e dovranno essere queste, brave a non chiudersi. Lanciati in cose nuove, il discorso vale anche in ambito lavorativo. Alcune proposte potrebbero essere intriganti.

Toro. Progetti in corso, c’è bisogno di farti forza e continuare una strada percorsa da ormai troppo tempo. Se senti che manca l’energia, tocca fermarti un attimo perché altrimenti rischi di incappare in qualche ostacolo di troppo. Allontana le discussioni, ti recano troppa tensione interna.

Gemelli. Novità in arrivo, te ne sei accorto tu in primis: è giunto il momento di cambiare. Discorso valido per chi è insoddisfatto in ambito lavorativo, ma anche per la relazione che vive. Con la persona amata è giunta l’ora di arrivare ad un confronto importante.

Cancro. Sei giù di morale, approfitta per migliorare la situazione in questa giornata. E’ da venerdì che non riesci a stare bene, alcune cose ti demoralizzano. E’ giunto il momento di rialzarti, le prossime 24 ore saranno fondamentali per riprenderti.

Leone. Giornata caratterizzata dai sentimenti, sarà importante svagarsi. Non è stato un momento facile, ma ben presto le cose potrebbero prendere una piega diversa. La sensualità sarà protagonista in questa domenica.

Vergine. Un periodo faticoso finalmente verrà messo alle spalle, goditi questa giornata perché è arrivato il relax che meriti. Hai chiuso definitivamente un rapporto che ti stava logorando dentro, ora sei pronto a nuovi incontri e nuove emozioni, che ti lasceranno le persone che incontrerai sul tuo cammino da qui in avanti.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Incertezze lavorative ti stanno creando un po’ di stress. Qualcosa non funziona per te che sei una persona molto precisa. Stacca per un attimo i pensieri dal lavoro e bada a rilassarti, perché ne hai bisogno. Giornata importante per dedicare del tempo alla persona amata.

Scorpione. Hai bisogno di vivere qualcosa di innovativo, ed è per questo che hai bisogno di risvegliare i tuoi sentimenti. Preparati, perché sarà un agosto bollente su ogni aspetto.

Sagittario. Luna e Marte saranno nel tuo segno ed è per questo che vivrai la giornata in maniera molto energica. Coloro che hanno avuto problemi legai ai sentimenti, potranno finalmente risolverli in questa seconda parte di luglio. Sul lavoro, potrebbero giungere novità.

Capricorno. Fai attenzione, alcuni dubbi verranno fuori ed è il momento di vivere dei confronti. Qualche persona potrebbe chiederti una resa dei conti. Le prossime 24 ore saranno caratterizzate da forte stress e tensione, mantieni la calma finché riesci.

Acquario. Hai finalmente ottenuto la libertà che cercavi, alcune cose però ti rendono ancora un po’ teso. La tua situazione economica non aiuta, avresti bisogno di tornare a vivere una situazione finanziaria migliore, perché ad oggi ti preoccupa un po’.

Pesci. Sei confuso, per quel che riguarda i sentimenti. Prova a raggiungere maggiore intesa con la persona amata e cerca di capire che effetto di provoca. Questa fase di stallo ti porta a vivere tensioni con altre persone. Hai bisogno di trovare maggiori chiarezze, sei confuso.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Milan: Sfida caratterizzata dai sentimenti. Sono quelli che vivono i tifosi rossoneri, che si ritrovano per la prima volta contro il tecnico che ha fatto la storia, da giocatore, dell’ultimo Milan vincente. E’ Gennaro Gattuso, sulla sfida veglierà Venere, proprio per la questione legata ai sentimenti. Dall’altra parte però c’è il Napoli, che farà di tutto per ostacolare la corsa inarrestabile del Milan.