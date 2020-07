Notizie Cagliari, infortunio Nainggolan: le condizioni ed i tempi di recupero

Partita molto intensa tra Cagliari e Lecce, dove le squadre lottano per obiettivi diversi. La squadra di Zenga vuole concludere la stagione nel migliore dei modi, mentre la squadra pugliese sta lottando intensamente per la sopravvivenza. Brutta tegola però per i sardi, esce Nainggolan per infortunio.

Ultime Cagliari: Nainggolan esce per infortunio

Il Cagliari sta attraversando un momento molto particolare della sua stagione, e in questa giornata di campionato la squadra sarda vuole conquistare tre punti che darebbero nuova linfa vitale. Una notizia però piuttosto negativa è arrivata al 30′, quando Radja Nainggolan è stato costretto ad uscire dal campo. Il motivo? Un problema alla coscia sinistra, che ha portato il Ninja ad abbandonare il campo al posto di Ragatzu. Bruttissima tegola per Zenga, il quale dovrà fare a meno del suo centrocampista migliore, oltre che leader indiscusso del gruppo. Dolore per il belga, e tempi di recupero ancora ignoti: il giocatore molto probabilmente domani svolgerà i dovuti esami.

Tegola Ninja: ora cambia tutto

Non ci vuole un genio per capire e comprendere l’importanza di Nainggolan per il Cagliari, e per maggiori dimostrazioni ci affideremo a qualche numero. 6 gol e 7 assist portati a segni in questo campionato, con una sicurezza devastante in mezzo al campo. L’ex Roma, dopo il suo romantico ritorno, si è subito preso in mano la squadra, guidandola ad un inizio annata davvero straordinario. Ora la tegola nel finale, con Zenga che sarà costretto a cambiare qualcosa.

