News Parma, sospiro di sollievo: la squadra è negativa al Covid-19

E’ arrivata l’ufficialità da parte del club in questi minuti. Tutta la squadra ha effettuato il test risultando negativa al Coronavirus.

Buone notizie in casa Parma. Nessun positivo tra i giocatori

Grande spavento, nella giornata di ieri, nell’ambiente Parma. Un tesserato del club (confermato che non si tratta di un calciatore) è risultato positivo al Covid-19. La società ha deciso di svolgere ulteriori test molecolari a tutto il gruppo. La bella notizia è che nessuno è stato contagiato. Questo il comunicato ufficiale della squadra sul proprio sito: “Il Parma calcio 1913 dichiara che, in osservanza ai protocolli ministeriali, in seguito al caso di positività al Coronavirus evidenziato nell’ultimo ciclo di esami molecolari da parte di un tesserato (non giocatore ed asintomatico) del gruppo, nella giornata di questa mattina sono stati effettuati altri test.

Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà ad effettuare il periodo di isolamento nella sua abitazione. La squadra partirà, regolarmente, per recarsi allo Stadio Tardini nel match che li vedrà sfidarsi nel derby contro il Bologna“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Parma, D’Aversa: Squadra in isolamento, vedremo cosa accadrà

Contro il Bologna potrebbe non esserci Cornelius

Roberto D’Aversa spera di recuperare, nella partita di questa sera, il suo attaccante Andreas Cornelius. Il nazionale danese, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, come punta centrale, verrà provato Juraj Kucka. Matteo Scozzarella giocherà in mediana.