News Lazio, Lotito è una furia dopo l’ennesima sconfitta! Squadra in ritiro?

Al presidente biancoceleste non sono piaciuti i 3 ko di fila della sua squadra e come punizione sta optando un lungo ritiro per i suoi.

Dal sogno ‘scudetto’ al pericolo quarto posto. Lotito imbestialito

Tre sconfitte consecutive per la Lazio. Un momento nerissimo per il tecnico Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. Partiti con giusti presupposti, dopo la ripresa del campionato post-Coronavirus, in 6 partite hanno totalizzato 2 vittorie e 4 sconfitte. Risultati pessimi per il presidente Claudio Lotito che pretende spiegazioni dalla sua squadra. Vero che i giocatori non possono essere al top della forma perché si gioca ogni tre giorni, ma ciò che preoccupa l’ambiente laziale è il nervosismo.

Nella giornata di ieri, subito dopo la sconfitta contro il Sassuolo, c’è stata una lite tra il difensore Francesco Acerbi ed il direttore sanitario Ivo Pulcini. Il sogno ‘scudetto’ è ormai da dimenticare, per Lotito l’obiettivo principale è quello di aggiudicarsi un posto in Champions League quanto prima e consolidare il secondo posto, ma l’Atalanta di Gasperini è più viva che mai e l’Inter di Antonio Conte non molla.

Ipotesi ritiro per la squadra

Lungo ritiro per i biancolesti. A partire dalla sfida contro l’Udinese, in programma mercoledì 15 luglio fino al match di domenica 19 luglio contro la Juventus. Non sono mancate le polemiche tra i calciatori e la dirigenza per questa punizione.