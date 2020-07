News Juve, Sarri ritrova una pedina fondamentale per il finale di stagione

Torna a disposizione di Maurizio Sarri il difensore che è stato a lungo fermo per infortunio. Contribuirà alla causa bianconera fino al termine del campionato.

Buone notizie per Sarri: torna in gruppo Demiral

Finito il calvario per Merih Demiral. Il centrale bianconero ha svolto, questa mattina, l’allenamento insieme al resto dei suoi compagni. Non c’è tempo di riposarsi per gli uomini di Sarri. Dopo il pareggio strappato, negli ultimi minuti, contro l’Atalanta di Gasperini la squadra ha ripreso subito gli allenamenti in vista del match di mercoledì sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi (che ha sbancato l’Olimpico di Roma battendo la Lazio per 2-1).

Demiral ha svolto esercizi sia in campo che in palestra, dopo il grave infortunio patito a gennaio contro la Roma (rottura del legamento crociato del ginocchio).

Per chi ha giocato ieri sera lavoro di recupero e palestra

Cristiano Ronaldo salva la Juventus da una sconfitta interna contro un’ottima Atalanta. Il tecnico ex Napoli non è di certo contento per la performance della sua squadra, anche se i neroazzurri avrebbero meritato qualcosa in più. Chi ha preso parte al match ha effettuato una sessione di allenamento che prevedeva una serie di esercizi di recupero sul campo e infine palestra. Il resto della squadra, invece, ha svolto esercitazioni tecniche, di possesso palla con partitella finale.