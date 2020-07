News Inter, Conte vuole più concentrazione dai suoi domani sera

Conferenza prepartita per il tecnico neroazzurro, Antonio Conte. La sua Inter sarà impegnata, domani sera, contro il Torino alle 21:45.

Conte: “Basta errori. Attenti al Torino“

E’ un Antonio Conte motivato in vista della partita, importantissima, contro il Torino di domani sera. In conferenza stampa ha così dichiarato: “Dobbiamo fare meno errori possibili, non è accettabile una cosa del genere. La cosa positiva è che siamo sulla strada giusta, quella del gioco e del ritmo. Per la partita di giovedì sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei. Lukaku? E’ acciaccato, non vogliamo prendere rischi inutili con lui. E’ una pedina fondamentale per questa squadra, preferisco riaverlo a disposizione quando sarà al top della forma. Torino? Ha calciatori di qualità, la loro classifica è bugiarda.

Era partito con altri obiettivi e ora vorranno prendersi il bottino pieno a casa nostra. Abbiamo lavorato molto in questi giorni sulle palle inattive, dobbiamo stare attenti a loro perché in questo sono molto bravi“.

Ancora Conte: “Vecino non sarà del match“

“Vecino non giocherà domani. Per quanto riguarda Barella spero rientri o contro la Spal o contro la Roma. Sensi? Sta recuperando molto bene. La squadra sta facendo piccoli miglioramenti, mi sembra ovvio che preferisco vincere piuttosto che pareggiare. Questo sarà un periodo delicato, chi scende in campo deve dare il massimo per la squadra” ha così concluso l’ex ct della nazionale.