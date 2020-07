News Atalanta, arrivano le scuse di Moioli al tifoso del Napoli

Sono arrivate le scuse da parte del team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, protagonista di un brutto episodio prima del match contro la Juve.

“Terrone del c***o, vai via” frasi shock del tesserato neroazzuro

Sono arrivate, finalmente, le scuse da parte del team manager dei bergamaschi, Mirco Moioli. Insieme all’allenatore della ‘Dea‘, Gian Piero Gasperini, hanno avuto un vivace battibecco con un tifoso del Napoli che li stava aspettando fuori l’albergo dove avrebbe riposato la squadra. Una volta usciti dal pullman, Moioli ha risposto ad alcune frasi che gli erano arrivate, contrattaccando con “Terrone del c***o, vai via“.

Il tifoso azzurro si era avvicinato al pullman dei bergamaschi, filmando con il proprio cellulare, provocando il resto della squadra e il mister atalantino. Quest’ultimo lo ha allontanato a gesti, ma le parole del team manager hanno suscitato grandissime polemiche.

Parla Moioli: “So di aver sbagliato“

“Chiedo scusa per le brutte parole che ho riferito a questo pseudo tifoso. Inoltre chiedo scusa perché non sono riuscito a mantenere la calma di fronte a queste provocazioni che ci sono arrivate una volta scesi dal pullman a Treviglio. Molto probabilmente questo signore aveva preparato la provocazione. Non voglio assolutamente giustificarmi per quello che ho detto perché so benissimo di aver sbagliato, soprattutto nei confronti del club“. Intanto la FIGC ha aperto un’inchiesta per questo episodio.