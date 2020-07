Napoli-Milan 2-2: pareggia Kessie dal dischetto

Gara bella e divertente al San Paolo, con tanti gol e giocate di classe: il risultato viene deciso dai gol di Theo Hernandez, Di Lorenzo, Mertens e Kessie dal dischetto.

Napoli-Milan, il risultato è di 2-2

Partono meglio gli azzurri: dopo 14 minuti c’è una bellissima iniziativa di Mertens, che dribbla Conti, entra in area e calcia a colpo sicuro ma Donnarumma è bravissimo a distendersi e a parare. Al 19′ Gigio è impressionante su Callejon, che non riesce a insaccare da pochi passi perché il portiere gli sbarra la strada. Il vantaggio però lo trova il Milan: cross dalla destra di Rebic, sul secondo palo si avventa Theo Hernandez che colpisce di potenza col mancino piegando le mani di Ospina. I padroni di casa tuttavia non si scompongono, e trovano il pareggio con un’azione simile: da un cross dalla sinistra la difesa rossonera è poco attenta e sul secondo palo arriva Di Lorenzo che la mette dentro.

Al 60′ si completa la rimonta: il Napoli va da sinistra verso destra, solito movimento in profondità che scarica la palla sul dischetto per Mertens, che calcia di prima intenzione e beffa un non irreprensibile Donnarumma. La gioia azzurra dura tuttavia poco, perché per un fallo su Bonaventura l’arbitro La Penna concede il rigore agli ospiti, che Kessie realizza spiazzando il portiere.

Il tabellino

Gol: 20′ Hernandez (M), 34′ Di Lorenzo (N), 60′ Mertens (N), 73′ rig. Kessié (M)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (65′ Demme), Lobotka (65′ Elmas), Zielinski; Callejon (84′ Politano), Mertens (74′ Lozano), Insigne (74′ Milik). All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà (46′ Saelemaekers), Calhanoglu (61′ Bonaventura), Rebic (88′ Krunic); Ibrahimovic (61′ Leao). All. Pioli

Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui, Theo Hernandez, Conti, Saelemaekers

Espulsi: Saelemaekers