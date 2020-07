Napoli-Milan 2-2: gol Theo, Di Lorenzo, Mertens e Kessie (VIDEO)

Napoli e Milan danno vita ad una gara splendida ricca di gol: apre le marcature Theo Hernandez e le chiude Kessie, nel mezzo i gol di Di Lorenzo e Mertens.

La sintesi video di Napoli-Milan

Vantaggio rossonero dopo un quarto d’ora col terzino francese che sbuca alle spalle della difesa azzurra capitalizzando al meglio un cross di Rebic. Il suo tiro è molto potente, Ospina riesce solo a deviare in porta. Stesso schema, ma col terzino destro, per il pareggio azzurro:al 34′ Di Lorenzo approfitta di un’indecisione generale della difesa e piazza facilmente alle spalle del portiere. La rimonta è completata nel secondo tempo, con Dries Mertens, che gira alle spalle di un non impeccabile Donnarumma stavolta, su assist di Callejon. La gioia azzurra però dura poco, visto che al 73′ pareggia Kessie dal dischetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Milan, cronaca nel dettaglio e tabellino