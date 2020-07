Napoli e Milan chiuderanno il 32esimo turno di Serie A: il testa a testa è valido per la definizione di quinto, sesto e settimo posto.

Napoli-Milan,

Prima del fischio d’inizio, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha analizzato la gara del San Paolo ai microfoni di Sky Sport.

“Rino sarà sicuramente emozionato, vive le vigilie ad alta tensione e anche in questi giorni lo è stato“.

Rinnovo di Gattuso? “Non ci sono problemi, abbiamo rimandato a fine stagione“.

Callejon? “Conosce la nostra posizione, questa è casa sua e sa cosa dovrà fare“.

Giuntoli sul futuro

Seconda parte di stagione molto importante, in prospettiva si vedono miglioramenti? “Dobbiamo continuare così fino alla fine anche se non sarà facile. Stiamo tenendo un ritmo molto importante. Non pensavamo di tornare subito ai livelli degli ultimi anni“.

