Milan, infortunio Donnarumma: salta Napoli, i convocati di Pioli

Questa sera, ore 21.45, allo stadio San Paolo di Napoli, scenderanno in campo il Napoli di Gattuso e il Milan di Pioli per un match importante per la Serie A. Entrambe le squadre ci tengono a chiudere a testa alta e vogliono provare a chiudere la stagione al quinti posto. Inoltre, il rossoneri non possono permettersi di perdere punti in vista del settimo posto e quindi l’Europa League a rischio, in tante rincorrono il Milan. Sassuolo e Verona provano a mettere pressione.

Milan, infortunio per Donnarumma: salta la trasferta di Napoli

Intanto, nella rifinitura della giornata di ieri, Antonio Donnarumma è andato ko e non ha recuperato. Il terzo portiere, fratello di Gigio, sarà costretto a saltare la sfida di campionato contro il Napoli. Risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. C’è un giovane della Primavera del Milan che Pioli decide di portare a Napoli al suo posto.

Napoli-Milan, i convocati di Stefano Pioli

Questa la lista dei convocati di mister Stefano Pioli per il match di Serie A contro il Napoli di quest’oggi. Con l’assenza di Antonio Donnarumma, l’allenatore dei rossoneri porta con se il giovane classe 2001 Matteo Soncin.