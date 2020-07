Lecce, Liverani: “Ottima gara, dovevamo andare in vantaggio”

Lecce, Liverani a Sky Sport dopo la gara

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari.

Le parole di Liverani

“Abbiamo fatto un’ottima gara, creando diverse occasioni clamorose ma dovevamo andare in vantaggio. Sono contento perché la squadra è viva, l’importante era anche rivedere in campo le nostre idee di gioco. Sono fiducioso, anche se dispiace per non aver ottenuto la vittoria.

I ragazzi oggi giocano da squadra. Abbiamo sofferto perché a centrocampo non avevamo giocatori di grande corsa. Noi dobbiamo provare a vincere le partite, anche concedendo qualcosa ai nostri avversari visto che abbiamo bisogno di punti. Queste partite però vanno vinte e non pareggiate.Le prossime tre gare sono fondamentali. L’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile per noi, dobbiamo credere di far risultato. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia. Solo in quel momento capiremo se possaimo farcela, allora ne mancheranno tre. Ma le prossime tre ci diranno comunque dove saremo. Chi gioca per il nostro stesso obiettivo vedendo la nostra squadra in campo non può stare sereno perchè siamo in un buon momento ora e stiamo giocando tutti da squadra”.