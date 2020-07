Juventus, via dai bianconeri subito: arriva la notizia

Juventus, notizia a sorpresa. Dopo Giuseppe Marotta, lascia i bianconeri anche il CFO Marco Re.

Notizie Juventus, Marco Re va via: arriva la notizia

La Juventus annuncia l’interruzione del rapporto con Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione della contabilità. La notizia arriva un po’ a sorpresa visto che la Juve post Marotta aveva deciso di ricominciare proprio dal duo Re-Paratici.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è cessato nella giornata di ieri”.

Juventus, ecco il nuovo CFO

Il club bianconero ha annunciato anche il nome del sostituto che sarà Stefano Bertola, almeno momentaneamente,a prendere il posto di Re. Ecco come prosegue il comunicato dei bianconeri.

“Contestualmente, Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance”.

La decisione è arrivata a sorpresa da parte dei dirigenti bianconeri ed è stato comunicata solo in serata. Le casse dei bianconeri in questa stagione non hanno per nulla sorriso, probabile che la decisione arrivata anche per questa ragione.