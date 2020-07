Ieri Juventus-Atalanta, terminata 2-2 nel finale. Doppio rigore di Cristiano Ronaldo che ha dovuto pareggiare per due volte all’Atalanta di Gasperini. Partita fantastica dei bergamaschi che hanno messo in serie difficoltà i bianconeri all’Allianz. La squadra di Sarri per poco non ha evitato una seconda sconfitta di fila che avrebbe messo a rischio la corsa scudetto e il morale dell’intero ambiente.

Juve, ennesima lite con un tifoso per Douglas Costa

Al termine della partita, i tifosi bianconeri hanno attaccato su più fronti i calciatori della Juventus e il proprio allenatore per una sconfitta evitata nel finale solo grazie al tocco di mani ingenuo di Muriel in area di rigore che ha permesso a CR7 di mettere a seno una doppietta. Uno dei calciatori presi di mira è stato Douglas Costa. Non è la prima volta che il brasiliano viene messo nel mirino e arriva allo scontro social con i tifosi, questa volta è accaduto nuovamente. Un tifoso ha commentato così l’azione del calciatore bianconero su Twitter: “Questo fa l’elastico all’83’ sull’1-2! Fa l’elastico! Idiota”. Immediata la risposta di Costa.

Juventus, lite Douglas Costa tifoso: la riposta del calciatore

A fine partita, infatti, Douglas Costa non si è tirato indietro nemmeno questa volta. Il calciatore ha commentato così: “Dopo 50 anni di calcio vuoi insegnarmi a giocare!”. Ma non è finita, perché Costa ha poi avuto tempo di rispondere anche a un altro tifoso che ha scritto: “Non sei al livello degli altri giocatori della Juve“.