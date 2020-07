Di Biagio dopo Genoa-SPAL: “Obiettivo? Non arrivare ultimi”

Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato ai microfoni dopo la sconfitta contro il Genoa. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Di Biagio dopo Genoa-SPAL

“Oggi si poteva fare di più? Sicuramente, si poteva fare di meglio e si poteva giocare in maniera più buona. Come si motivano i giocatori in questo finale di stagione? La classifica non si può guardare, dobbiamo pensare a migliorare semplicemente questa situazione molto difficile. L’unico obiettivo adesso è quello di non arrivare all’ultimo posto, sarebbe umiliante e più pesante di come ci meritiamo. Su come si allenano i ragazzi non posso dire nulla, però in campo la situazione è ben diversa. Sulla partita di oggi? Dopo la partita contro il Milan è cambiata la nostra stagione, contro la Samp abbiamo giocato bene, ma è difficile da dire dopo che perdi 3-0. Abbiamo paura e prendiamo subito gol, da quando abbiamo ripreso non siamo più riusciti a creare il nostro modo di giocare”

