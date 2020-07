Genoa, Nicola: “Consapevoli dell’importanza del risultato”

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN dopo la gara contro la SPAL che ha rilanciato il Grifone nella corsa salvezza:

Genoa, Nicola dopo la gara

“Prossime tre partite decisive per noi? Non utilizzo mai i termini che sono ‘da aut-aut’ . I punti che facciamo sono tutti utili, produttivi, ma so che le prossime partite sono quelle per cui abbiamo lavorato in tutti questi mesi, vincendole avremo la possibilità di fare qualcosa di importante.

SPAL? Ieri sentivo dire che oggi sarebbe stata scontata ma in questo periodo nessuna partita lo è, e non poteva esserlo questa. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la voglia di proporre gioco: si era già visto contro l’Udinese e il Napoli”.

Nicola sui singoli

“In campo abbiamo messo ancora una volta identità, tramite il gioco ritroviamo la possibilità di fare risultati importanti. Il rigore di Iago? E’ stato bravo Letica, volevo poi che Iago facesse il terzo gol su azione. Non fa nulla per il rigore volevo che dimostrasse a tutti come era tornato definitivamente, ha giocato per la squadra con umiltà, e quindi non c’è errore che tenga. Ho visto una squadra consapevole di andar a prendere un risultato importante, e questo per me conta molto”.