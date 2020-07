Fiorentina, Iachini: “Rigore? Su altri campi li danno, alla Juve…non andiamo oltre”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con il Verona:

Fiorentina, Iachini dopo la gara

“Nella seconda parte della partita siamo andati meglio, abbiamo aggredito bene il Verona in avanti e ci sono state diverse occasioni per poter andare a pareggiare. Ci sono stati degli episodi per poterla rimettere in parità anche prima, noi potevamo vincere questa gara. I ragazzi sotto il piano della voglia hanno provato di tutto per rimettere in sesto la partita, è un peccato perché meritavamo di vincere la gara. Il rigore? Diciamo che siamo stati sfortunati, era un episodio molto importante e siamo rammaricati per come è andata. Ieri ne hanno dati 2 alla Juve che… per favore, non andiamo oltre.

Punto verso la salvezza? Cerchiamo di giocare per provare a vincere sempre, sia in casa che fuori, siamo una delle squadre che ha calciato di più in porta da quanto è ricominciato il campionato. Poi abbiamo preso 5 pali, i ragazzi avrebbero meritato di più per l’impegno che hanno messo in campo”.

Iachini sul rigore

Il tecnico ha poi aggiunto a Radio Rai ancora sul calcio di rigore:

“Rigore? Siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi questi rigori li danno. Salvezza? Non facciamo calcoli, i ragazzi hanno dimostrato di tenere tanto a questa maglia e alla fine la sconfitta sarebbe stata ingiusta”.