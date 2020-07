Calciomercato Roma, Cavani rifiuta la nuova offerta: si avvicina al ritorno

Edinson Cavani, ormai ex attaccante del Paris Saint Germain, è attualmente svincolato. Il club parigino non ha prolungato il contratto del calciatore uruguaiano che si avvicina sempre di più al ritorno in Serie A. Su di lui c’è stato il forte interesse dell’Inter dal momento che ha pensato di perdere Lautaro Martinez, poi la solita suggestione Napoli e infine la Roma.

Roma, tutto su Cavani

Cavani è accostato al ritorno al Napoli ogni estate da quando andò via nel 2013. Dopo sette anni passati in Francia sotto la Torre Eiffel, il calciatore potrebbe far ritorno in Italia. Ma non sembrano essere Napoli e Inter le squadre in vantaggio per il suo ingaggio. La Roma nelle ultime settimane ha scavalcato l’interesse dei due club per il Matador. I giallorossi sono in procinto di un cambio di proprietà e se sarà ufficiale c’è già l’offerta pronto per il bomber uruguaiano. Avviati già i contatti con l’intermediario Gaston Fernandez che ha pronta l’offerta per il fratello-agente del calciatore Walter Guglielmone. Intanto per lui è arrivata una nuova offerta.

Roma, Cavani rifiuta la nuova offerta e si avvicina al ritorno

Come riportato da Fichajes.net, non c’è soltanto la Roma fortemente interessata a Cavani. Il calciatore, infatti, ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta dal Flamengo in Brasile. Il giocatore ha ringraziato e declinato, poiché ha voglia ancora di restare in Europa a giocare e quindi si avvicina sempre di più il ritorno in Serie A, ma questa volta per vestire la maglia giallorossa della Roma.