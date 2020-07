Napoli e Milan chiuderanno il 32esimo turno di Serie A: Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha parlato della gara valida per la definizione del quinto, sesto e settimo posto e del calciomercato.

Calciomercato Napoli, Hysaj: “Vogliamo continuare a far bene”

Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la gara contro il Milan e ha parlato del suo futuro.

“Stiamo attraversando un bel periodo, stiamo bene e ci alleniamo a mille. Stiamo avendo un buon ritmo e speriamo di tenerlo fino alla fine”.

Gattuso? “Vive questo momento più di noi ma ci ha trasmesso tutta la sua passione, è una gara importante”.

Hysaj sul futuro

Il contratto del terzino albanese del Napoli è in scadenza nel 2021 e ad oggi non ci sono ancora accordi per il rinnovo. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sua volontà e della possibilità di continuare l’avventura nel club du Gennaro Gattuso.

Contratto? “Sì, ho molta più fiducia e do di più. Sicuramente Napoli è casa mia, sto benissimo però come si sa non si sa cosa può succedere”.