Calciomercato Juventus, frenata per il bomber: Paratici accelererà per l’altro acquisto

Calciomercato Juventus, accelerata su Milik: Zapata incedibile per l’Atalanta

Il calciomercato della Juventus si è infiammato attorno al nome di Arkadiusz Milik. Occhio però, perché il bomber del Napoli potrebbe essere considerato un piano B. All’interno della propria edizione odierna, i colleghi di Tuttosport hanno fatto il punto della situazione che porterà il club bianconero sul mercato. Tra le idee per il reparto offensivo del club piemontese, ci sarebbe finito Duvan Zapata. Sì, il centravanti che ieri è riuscito ad impensierire la difesa della Juventus nella sfida all’Allianz Stadium era finito tra le idee di Fabio Paratici. Il CFO dei bianconeri però si trova costretto a virare verso l’altro attaccante, considerando le incredibili richieste economiche del club bergamasco.

Juventus, l’esplosivo Zapata fa impazzire Paratici: il primo nome per il 2021 però resta Milik

L’Atalanta non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Duvan Zapata, con l’incredibile richiesta economica che si spingerebbe troppo oltre. E’ per tale motivo che, nonostante la stessa posizione di Aurelio De Laurentiis – che non abbasserebbe le proprie richiese – si andrà dritto su Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco ha il suo contratto in scadenza al 2021 e sarebbe questo il motivo su cui farà leva il CFO della Juventus, Fabio Paratici. Federico Bernardeschi, come riportato anche oggi, sarebbe il primo nome sul piatto per convincere ADL e Gattuso.