Il calciomercato della Juventus potrebbe portare a profondi cambiamenti nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Dalla difesa all’attacco, sono tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus idea Toni Kroos: le ultime

Dopo l’acquisto di Arthur Melo dal Barcellona, i bianconeri cercano di migliorare ancora di più il centrocampo e potrebbero pescare ancora dalla Liga. Secondo quanto riferisce Don Balon, i bianconeri stanno pensando a Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid che sta pensando di lasciare i Blancos a fine stagione. Ha il contratto in scadenza nel 2023 ma è stuzzicato dall’idea di provare una nuova esperienza, magari in Serie A.

L’offerta della Juve per Kroos

Secondo il quotidiano spagnolo la Juventus avrebbe già mosso i primi passi concreti per arrivare al tedesco classe ’90, presentando una prima offerta che il numero 8 madrileno starebbe valutando. Importante, nello sviluppo della trattativa, potrebbe essere l’intermediazione di Cristiano Ronaldo. Per la Juventus, inoltre, ci sono anche altre possibilità di mercato: da Jorginho a Pogba che, seppur complicati, non sono affari impossibili per i bianconeri.

