Calciomercato Juventus, Alaba ha scelto il suo futuro

La Juventus vuole rinforzarsi ancora di più in vista della prossima stagione, e la squadra bianconera starebbe continuano a sondare diversi giocatori, alcuni di questi in scadenza di contratto. E’ il caso di Alaba, laterale sinistro in forza al Bayern Monaco.

Ultime Juventus: Alaba vuole lasciare il Bayern, bianconeri alla finestra

Alaba è senza dubbio uno dei terzini più forti in circolazione, e il suo futuro fino a poco tempo fa veniva indicato come incerto. Ora però, a distanza di qualche settimana, pare sia arrivata la svolta per l’austriaco. Quest’ultimo infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già avvisato il Bayern Monaco di voler andare via, magari ascoltando qualsiasi tipo di offerta e avance che arriverà da qui a breve. Tra i club più interessati continua ad esserci la Juventus, la quale sarebbe intenzionata a provarci concretamente. La Vecchia Signora non molla, anzi torna a sperare più che mai.

Juventus-Alaba: concorrenza italiana

Il colpo Alaba è più che fattibile, ma la Juventus dovrà tenere in considerazione più ostacoli. Il primo? La concorrenza dell’Inter, altra squadra che con molta probabilità tenterà il colpaccio. I nerazzurri sono pronti ad entrare in corsa e a sfidare la Vecchia Signora, che possa nascere un vero e proprio derby di mercato?

