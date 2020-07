Calciomercato Inter, i ‘red devils’ incantanti dal centrale neroazzurro

La dirigenza valuterà se accettare o meno la possibile offerta che dovrebbe arrivare dall’Inghilterra per uno dei pezzi pregiati interisti.

Manchester United: Solskjaer vuole Skriniar

Non è stata un’ottima stagione per Milan Skriniar, ma di certo le offerte per il calciatore non mancano. Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è l’ultima delle squadre interessate al cartellino del giocatore ex Sampdoria. Il Real Madrid ed il Bayern Monaco vogliono, a tutti i costi, le prestazioni del nazionale slovacco. Secondo il tabloid inglese ‘Mirror‘ i diavoli rossi sarebbero pronti ad offrire quasi 65 milioni di euro (bonus esclusi) per Skriniar. Marotta sa bene che, nel caso in cui la dirigenza neroazzurra decidesse di cedere definitivamente il calciatore, può racimolare molto di più rispetto alla cifra che la squadra di Premier League vuole offrire al club di Zhang.

L’Inter in questo momento è concentrata a non perdere punti importanti per qualificarsi alla prossima Champions League. La sfida di domani sera, alle 21:45, contro il Torino è fondamentale per gli uomini dell’ex Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Inter, l’Inter valuta la posizione di un suo tesserato

Contro il Torino potrebbe mancare Lukaku. Eriksen dal 1′ minuto

Antonio Conte è in ansia per il suo bomber Romelu Lukaku. L’attaccante belga è in dubbio per domani sera. Ha rimediato una botta alla coscia nel match che la sua squadra ha pareggiato contro il Verona di Juric. Eriksen è pronto a partire dall’inizio contro i granata di Longo.