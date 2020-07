Calciomercato Inter: il PSG pronto alla mega-offerta

Inter, assalto del PSG alla stella nerazzurra, per Antonio Conte non è incedibile e potrebbe lasciare Milano in estate.

Inter: Skriniar può finire al PSG

Non solo il Manchester City, anche un altro club sarebbe sulle tracce del difensore ex Sampdoria. Il ruolo di Milan Skriniar nel progetto tecnico dell’Inter non è più quello dello scorso anno.

Il difensore slovacco, dopo una stagione nella difesa a tre di Conte nella quale il calciatore non ha mantenuto gli standard di quelle precedenti, non è più considerato incedibile dalla dirigenza società. Per questo motivo la dirigenza potrebbe sacrificarlo sul mercato.

Inter, asta tra City e PSG?

Come riportato da le10sport.com, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi proprio sul calciatore. Oltre al club allenato da Guardiola, pronto ad offrire oltre 60 milioni per il calciatore, anche il Paris potrebbe provare l’affondo in estate. Il ds Leonardo lo considera il calciatore il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato in difesa da Thiago Silva.

Il capitano e difensore brasiliano non ha rinnovato il contratto e ha lasciato già Parigi a zero. L’ex Milan potrebbe addirittura giocare in Serie A la prossima stagione, per questo motivo Leonardo da la caccia ad un centrale di valore per la sua squadra.