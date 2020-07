La Fiorentina di Rocco Commisso pensa sempre più in grande. Alla prima stagione in viola la squadra non ha ottenuto risultati sperati, nonostante la conferma di tutti i grandi talenti e l’acquisto di molti giovane promesse e campioni già affermati. Adesso, la società sta facendo le proprie valutazioni per la prossima stagione e ha individuato un attaccante da poter ingaggiare, si tratta di un ex il campione dal sangue bianconero.

Fiorentina: Commisso vuole l’ex campione bianconero

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, è pronto a tornare in Serie A dopo la breve parentesi di sei mesi in Qatar con la maglia dell’Al Duhail. L’ex attaccante bianconero è corteggiato da diversi club, come il Milan, Benevento, l’Hellas Verona e ora anche la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport i viola puntano forte sul croato per il prossimo anno. La scelta però starà a Manduzkic che ha anche altri corteggiatori in Europa, oltre a dover raggiungere l’intesa sul piano economico.

Fiorentina: Commisso vuole portare Mario Mandzukic a Firenze

Pare che sul calciatore si sia mosso in prima persone lo stesso patron Rocco Commisso che vuole una grande viola per il prossimo anno. Bisogna trovare l’intesa per l’ingaggio del calciatore che attualmente è svincolato. Timidi sondaggi anche dell’Inter, mentre restano aperte le piste che portano ai club turchi come Galatasaray e Fenerbahce.