Calciomercato Fiorentina, nel mirino un ex Campione del Mondo

La Fiorentina sta attraversando un momento parecchio delicato, e questo finale di stagione potrebbe portare la società a fare diverse valutazioni. Non solo Iachini nella lista indagati, ma anche parte della squadra. Quello che è certo è che la squadra viola andrà sul mercato cercando una vera e propria rivoluzione.

Ultime Fiorentina: Gotze ancora nel mirino

Un mercato sempre più interessante quello di Serie A, dove giorno dopo giorno non finiscono mai le indiscrezioni. Attenzione soprattutto alla Fiorentina, che con molte probabilità cercherà di prendere un giocatore offensivo, magari con esperienza. Nel mirino, stando a quanto riportato da La Nazione, ci sarebbe ancora Mario Gotze. Il centrocampista tedesco milita nel Borussia Dortmund, ma la sua esperienza in Bundesliga pare stia per terminare. La squadra viola vorrebbe riportarsi in auge dopo anni difficili, e l’ex Campione del Mondo ha ancora voglia di fare bene.

Gotze: Firenze per ritrovarsi

Gotze non ha di certo avuto una carriera facile, e nonostante l’enorme talento, il calciatore tedesco ha dovuto spesso dar conto a tantissimi problemi fisici. Campione del Mondo con la Germania, quasi predestinato, prima poi di perdersi quasi completamente dopo anni complicati tra Bayern Monaco e di nuovo Borussia. Ora Firenze può davvero farlo redimere, magari dandogli un’altra chance di brillare come ha fatto in passato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina: c’è Higuain, ma va via un campione