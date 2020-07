Calciomercato Atalanta, la freccia neroazzurra spaventa i bergamaschi

Il centrocampista sta effettuando una grande stagione con la maglia della ‘Dea‘. Non ha escluso un suo ritorno in patria alla fine del campionato.

Gosens apre allo Schalke 04:”Io in Bundesliga? Perché no?“

In campionato è stato autore di 9 reti in 28 apparizioni. Un ottimo score per un esterno di centrocampo. Robin Gosens è diventato, ufficialmente, un top player mondiale. Le sue performance non sono passate inosservate ai migliori club europei che lo stanno visionando partita dopo partita. Che possa lasciare Bergamo ancora non ci sono certezze, ma a lanciare l’allarme è proprio il calciatore che in una recente intervista ha dichiarato: “Lo Schalke è sempre stata la squadra del mio cuore.

I dirigenti tedeschi hanno parlato di una possibile ripartenza del club e non nascondo che mi farebbe molto piacere farne parte. Giocare in Germania sarebbe fantastico e poi lì i tifosi sono eccezionali“.

Ancora Gosens: “Mi rendo conto che parlarne ora è inutile“

Una notizia che ha gelato, non poco, il cuore dei tifosi bergamaschi. Da precisare che l’ex Heracles Almeno ha continuato dicendo: “Al momento, però, mi sembra molto prematuro parlare di un trasferimento allo Schalke. Potrebbe essere un problema, non da poco, per il club tedesco gestire un trasferimento così costoso. In questo momento sarebbe inutile anche parlarne. Ad essere onesti non avrebbe senso“.